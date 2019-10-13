Происшествия

В Волгограде 72-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Происшествия 13.10.2019 10:14
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13.10.2019 10:14


Виновником аварии с тремя пострадавшими в Красноармейском районе Волгограда стал 72-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пожилой мужчина, управляя автомобилем ВАЗ «2112», при осуществлении поворота не предоставил преимущество движения «ВАЗ-21213», который следовал прямо по проспекту Героев Сталинграда. Вторым автомобилем управлял 21-летний местный житель. В результате аварии оба водителя и 26-летний пассажир второй легковушки были доставлены в больницу.
Отметим, что аналогичное ДТП произошло и в Центральном районе Волгограда. На улице Рокоссовкого 49-летний водитель «Toyota RAV 4» при развороте совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112», который следовал прямо на зеленый сигнал светофора. В этой аварии также пострадали трое – водитель «ВАЗа» и двое пассажиров 25 и 30 лет.

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