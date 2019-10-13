В Волгограде 72-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими





Виновником аварии с тремя пострадавшими в Красноармейском районе Волгограда стал 72-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пожилой мужчина, управляя автомобилем ВАЗ «2112», при осуществлении поворота не предоставил преимущество движения «ВАЗ-21213», который следовал прямо по проспекту Героев Сталинграда. Вторым автомобилем управлял 21-летний местный житель. В результате аварии оба водителя и 26-летний пассажир второй легковушки были доставлены в больницу.

Отметим, что аналогичное ДТП произошло и в Центральном районе Волгограда. На улице Рокоссовкого 49-летний водитель «Toyota RAV 4» при развороте совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112», который следовал прямо на зеленый сигнал светофора. В этой аварии также пострадали трое – водитель «ВАЗа» и двое пассажиров 25 и 30 лет.



