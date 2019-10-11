



Брак между 28-летней жительницей Волжского и 69-летним гражданином Таджикистана признан недействительным после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фактически сразу после регистрации и получения соответствующего свидетельства супруги совместно не проживали.

Как выяснилось в дальнейшем, брак с гражданкой РФ был нужен иностранному гражданину для получения разрешения на временное проживание на территории России без учета квоты. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, признав брак недействительным. Решение суда вступило в законную силу.



