В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельника





С 14 октября муниципальные котельные Волгограда начнут подачу тепла потребителям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение накануне подписано в администрации города. В течение пяти дней продлятся пуско-наладочные работы, к окончанию этого срока теплоноситель в полном объеме будет подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома города.

В соответствии с требованиями законодательства отопительный сезон начинается не позже того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию. Согласно прогнозу, к концу следующей недели в областном центре ожидается похолодание.

На сегодня техническая готовность к приему теплоносителя по всем социально значимым объектам и городскому жилому фонду составляет 100%. Ряд социальных объектов, в соответствии с поручением губернатора региона, начали отапливаться досрочно с конца сентября. В настоящее время тепло получают свыше 180 социальных учреждений. С понедельника тепло начнет поступать в жилой фонд.

В течение пяти суток, начиная с 14 октября, в работу поэтапно будут запущены все 124 муниципальные котельные, 81 ведомственная котельная и 317 тепловых пунктов. К концу следующей недели тепло должно прийти во все многоквартирные дома города. Если батареи в квартире останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.



