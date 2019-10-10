







Заказчик реставрации монумента «Родина-мать зовет» принял решение сократить на месяц срок завершения работ. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель проекта, представитель подрядной организации «Главзарубежстрой» Владимир Антонов, специалисты предпринимают все усилия для того, чтобы освободить скульптуру от лесов не в ноябре, как изначально планировалось, а до конца октября. Первая причина – необходимость сохранить температурные режимы нанесения специальных составов на монумент. Во-вторых, потому что в ноябре погода может стать не предсказуемой. «Могут пойти ледяные дожди, или снег. Нам не хотелось бы работать в столь тяжелых условиях», - признается Антонов.













Далее реставраторы продолжат трудиться над приведением в порядок стилобата монумента, который ранее был облицован гранитом. Каменные плиты на основании памятника появились гораздо позже его открытия, которое состоялось в 1967 году. Таким способом строители пытались спасти постамент от попадания влаги и протечек бетона. Впрочем, эти усилия оказались тщетными. «Когда мы впервые зашли на нулевой ярус внутренних помещений Родины-матери, там стояла вода по щиколтку», - вспоминает руководитель проекта. На стилобат раз за разом подливали бетон – в итоге высота "слоеного пирога" увеличилась от проектной на 30-40, а в отдельных местах и на 50 сантиметров.













«Зуб стилобата изначально предназначался для возложения цветов, но сейчас из-за увеличившейся высоты это делать крайне не удобно», - объясняет Владимир Антонов. Лишние наслоения предстоит удалить, затем бетонную конструкцию обследуют ультразвуком на предмет выявления коррозии арматуры и трещин, а после восстановят авторский бетонный слой. Современные технологии позволяют это сделать специалистам, не прибегая к нагромождению лишних слоев бетона или массивных декоративных элементов.

Работы по возведению лесов на Родине-матери начались в мае текущего года. В конце июля все 30 ярусов металлических конструкций были готовы. После зачистки поверхности от грязи и мха за дело взялись реставраторы. Общая протяженность выявленных трещин составила 16 километров. Специалисты выполнили зачеканку, расшивку и ремонта обнаруженных дефектов. На последнем этапе тело монумента покрывается финишным защитным составом. В мае 2020 года все работы, в том числе, по благоустройству территории вокруг монумента, планируется завершить.













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