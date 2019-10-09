Общество

В Волгограде депутату Госдумы пожаловались на фантастические расценки за газификацию домов

Общество 09.10.2019 11:52
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09.10.2019 11:52





Завышенной назвала депутат Госдумы Анна Кувычко стоимость подключения частных домов к газу в сумме свыше 300 тысяч рублей. С жалобой на проблемы с подключением частных домов к голубому топливу к народной избраннице обратились жители поселка Центральный-2, расположенного в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В 2010 году бывший СНТ исключили из черты Городищенского района и присоединили к областному центру. Территория, расположенная вблизи ростовской трассы, получила статус жилой зоны, а домовладения официально именуются не дачными, а индивидуальными жилыми строениями. Однако до сих пор в поселке, в котором проживает несколько сотен человек, отсутствует централизованное газоснабжение.
Техническая возможность подключить часть поселка к газу имеется, но фактически эта миссия для жителей, по их словам, не выполнима. Выяснить, кому принадлежит газопровод – оказалось не самой легкой задачей для граждан. В газовой службе жителям сообщили, что в поселке их сетей нет, в администрации Советского района также не располагают сведениями о собственнике коммуникаций. Департамент муниципального имущества порекомендовал заявителям обратиться с запросами в  территориальное управление Росимущества в Волгоградской области и профильный комитет администрации региона. С большим трудом гражданам удалось установить, что инженерные сети принадлежат коммерческой структуре. В этой фирме заявили, что готовы подключить частные дома к газу, но запросили за свои услуги серьезные денежные суммы. Так, изготовление проекта и подключение к газопроводу, который находится примерно в 10 метрах от домовладения, коммерсанты оценили в 320 тысяч рублей.



Анна Кувычко считает предложенные владельцем сетей расценки явно преувеличенными. Парламентарий решила направить в Управление Федеральной антимонопольной службы, а также комитет тарифного регулирования Волгоградской области свои обращения с просьбой дать оценку действиям владельца коммуникаций.
Также жители пожаловались депутату Госдумы и на ряд других проблем в поселке Центральный-2. Жилмассив, по словам граждан, только на бумаге является частью города-миллионника, а в реальности от него по-прежнему оторван. В Центральный-2 не ходит общественный транспорт, отсутствует централизованное уличное освещение. В поселок не заезжает даже школьный автобус – до ближайшего образовательного учреждения в поселок имени Максима Горького родители возят своих детей самостоятельно. Анна Кувычко пообещала включиться в решение и этих проблем. 



«Когда люди объединяются в инициативные группы, для власти это тревожный сигнал. Меня насторожила также некоторая отстраненность районной власти от проблем поселка. Я как депутат буду добиваться взаимодействия всех ветвей власти. Если люди объединились, то мы должны объединиться в ответ», - считает депутат Госдумы.
В администрации Волгограда по вопросу автобусного сообщения информагентству пояснили, что рядом с поселком проходят муниципальные автобусы №88, а также маршрутные такси. «В том случае, если жители Центрального-2 хотят, чтобы муниципалитет рассмотрел возможность захода транспорта непосредственно в поселок, достаточно направить официальное обращение в  муниципалитет – пока таких писем не поступало», - пояснили в муниципалитете.
Что касается уличных фонарей, то с 2018 года между мэрией и частным инвестором действует концессионное соглашение сроком на 15 лет о реконструкции сетей наружного освещения. «Последние два десятка лет модернизация коммуникаций практические не велась, что привело к высокому уровню износа инфраструктуры. На первых этапах реализации концессионного соглашения в перечень объектов реконструкции включаются, прежде всего, густонаселенные микрорайоны, а также объекты социальной инфраструктуры», - ответили в администрации города.

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