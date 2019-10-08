Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровень

Общество 08.10.2019 12:03
616 0
08.10.2019 12:03
Реализация масштабного культурно-исторического проекта в Котельниковском районе Волгоградской области привлекла внимание Государственной Думы Российской Федерации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», Депутат Госудумы Татьяна Цыбизова посетила родину Степана Разина и Емельяна Пугачева, чтобы увидеть успехи котельниковцев в их важном в масштабах региона начинании – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев».
С приходом крупного инвестора – компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» в районе начался период экономического и социального роста. Строительство крупного производственного предприятия, создание рабочих мест в промышленном секторе и сфере услуг, активное возведение новых жилых районов с развитой современной инфраструктурой значительно увеличивают хозяйственный потенциал не только самого Котельниково, но и региона в целом.
По мнению организаторов проекта, продвижение бренда территории «Котельниково – Земля Героев» поможет котельниковцам повысить узнаваемость территории роста и более полно раскрыть привлекательный имидж Котельниковского района.
«Котельниково – Земля Героев. Так это или не так? Конечно, решать в первую очередь придется жителям. Но я думаю, что каждый внутренне с этим согласился. Теперь надо эту тему довести до каждого, кто неравнодушен к котельниковской земле. До каждого, кто считает Котельниково местом, которое стоит посетить. И для каждого, кто планирует, чтобы его дети, его внуки возвращались после учебы именно в Котельниково. Я – за то, чтобы Котельниково стало известным не только на нашей территории, в Волгоградской области, но и во всей России, как территория героев, как Земля Героев», - подытожила результаты поездки парламентарий.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
47108 48
07.10.2019 11:55
53664 61
30.09.2019 15:34
30908 10
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздник08.10.2019 15:22
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезона08.10.2019 15:04
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройка08.10.2019 13:37
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновления07.10.2019 15:40
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадок07.10.2019 14:13
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признаний07.10.2019 13:48
В Волгограде требуют снести «Сосновый бор» фигуранта дела о поджоге дома губернатора07.10.2019 11:55
Опасные туманы поджидают волгоградских водителей на дорогах07.10.2019 09:16
В центре Волгограда читающая дама на асфальте озадачила прохожих06.10.2019 22:08
На Волгоградскую область надвигается ураган с градом06.10.2019 16:30
В Волгоградскую область вернутся теплые грозы06.10.2019 09:16
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинет06.10.2019 07:36
В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарные05.10.2019 19:01
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в Волгограде05.10.2019 16:32
В Волгограде искали преступников среди водителей05.10.2019 12:46
Реклама