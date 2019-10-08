Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровень





Реализация масштабного культурно-исторического проекта в Котельниковском районе Волгоградской области привлекла внимание Государственной Думы Российской Федерации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», Депутат Госудумы Татьяна Цыбизова посетила родину Степана Разина и Емельяна Пугачева, чтобы увидеть успехи котельниковцев в их важном в масштабах региона начинании – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

С приходом крупного инвестора – компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» в районе начался период экономического и социального роста. Строительство крупного производственного предприятия, создание рабочих мест в промышленном секторе и сфере услуг, активное возведение новых жилых районов с развитой современной инфраструктурой значительно увеличивают хозяйственный потенциал не только самого Котельниково, но и региона в целом.

По мнению организаторов проекта, продвижение бренда территории «Котельниково – Земля Героев» поможет котельниковцам повысить узнаваемость территории роста и более полно раскрыть привлекательный имидж Котельниковского района.