День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признаний

Сегодня 67 лет исполняется президенту России Владимиру Путину. На официальном сайте Кремля опубликованы фотографии, сделанные накануне в Сибири, где глава государства провел выходной по случаю дня рождения.





«Глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу гулял по сибирскому лесу, собирал грибы, за рулем внедорожника проехал по тайге. Президент также поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности, полюбовался рекой Енисей. Во время одной из остановок В.Путин и С.Шойгу устроили пикник у костра», - говорится в официальном сообщении Кремля.

В Туве, по информации региональных СМИ, 200 активистов движения «Юнармия» поздравили президента флешмобом, выстроившись в виде слов Путин и Тува, соединенных сердечком. В Волгограде на первую половину дня, по данным редакции ИА «Высота 102», подобных проявлений чувств зафиксировано не было. В 2017 году в желании по-особенному поздравить президента отличилась Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Во время благотворительного «Красочного забега», проходившего в Волгограде, по инициативе известной спортсменки участники акции дружно прокричали : «С днем рождения, Владимир Владимирович!».