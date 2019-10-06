В центре Волгограда читающая дама на асфальте озадачила прохожих





Довольно необычную картину у дома №10 на перекрестке улиц Володарского и Мира могли наблюдать сегодня вечером редкие прохожие. Женщина, постелив плед на асфальт и аккуратно сняв обувь, сидела и читала книгу при свете вечерних фонарей. Картину дополняли стоявшие рядом дамская сумочка и упаковка кефира. На вопросы корр. ИА «Высота 102», что означает этот «флешмоб», в чем смысл такого времяпровождения и нужна ли ей помощь, женщина ответила, что говорить об этом не хочет и безмятежно продолжила чтение. Стоит отметить, что в темное время суток даже в центре Волгограда немноголюдно и не каждый отважится сидеть в одиночестве в закоулке, однако возможные риски загадочную даму, похоже, не беспокоили.

