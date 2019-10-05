Общество 05.10.2019 11:07
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05.10.2019 11:07
Вторую очередь парка Петровского в Советском районе Волгограда благоустроят до конца 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, муниципалитет объявил аукцион на реконструкцию участка, прилегающего к Дому культуры по улице Даугавской. Подрядчику предстоит заменить тротуарное покрытие, уложить газон на площади 450 квадратных метров, смонтировать систему автополива и установить парковую мебель.
Также здесь высадят несколько десятков кустарников, среди которых спирея, форзиция, калина и кизильник.
В прошлом году зону отдыха у ДК Петрова, долгое время находившуюся в запустении, привели в порядок. В других районах Волгограда, напомним, также благоустраиваются парки и скверы. Так, в Красноармейском ведется строительство скейт-парка, в Ворошиловском районе обновляется сквер между домами № 35 и 39 по ул. Рабоче-Крестьянской, продолжаются работы в парке «Семейный» Дзержинского района и на других территориях.
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