В Волгограде снова подорожал бензин

Аналитика 03.10.2019 13:01
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03.10.2019 13:01
В Волгограде вновь отмечен «ползучий» рост цен на бензин. Эти изменения, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировал Волгоградстат. Так, дизтопливо за прошедшую неделю выросло в цене на 0,04% (45,29 рублей за литр). Стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 0,14% (43,16 рублей за литр), а бензина марки АИ-95 – на 0,21% (46,89 рублей за литр). Не изменилась цена бензина марки АИ-98 (51,51 рубля за литр).
Напомним, бензин понемногу увеличивался в цене почти все лето. Для сравнения: в начале июня литр солярки в Волгограде стоил, по данным Волгоградстата, 45,15 рублей за литр, бензина марки АИ-92-42,43 рубля за литр, бензина марки АИ-95 - 46,07 рубля за литр, АИ-98 - 50,92 рубля за литр.
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