Общество

В Волгограде водителя "скорой" наказали за ДТП с пострадавшим в салоне

Общество 02.10.2019 17:02
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02.10.2019 17:02


Небезопасная транспортировка больного с сопровождающим в Волгограде обернулась административным штрафом для водителя частной "скорой помощи". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, водителя оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Было установлено, что в августе текущего года "скорая" забрала больного мужчину для госпитализации в больницу. Его сопровождала супруга, которая находилась в салоне "скорой помощи". На пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинская водитель применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который выехал вперед. В результате женщина, которая сопровождала супруга, упала с сиденья и травмировала плечо. Во время ДТП она была не пристегнута. Ее также доставили в больницу, но она от госпитализации отказалась. Однако позднее она обратилась к врачам, ей диагностировали тупую травму правого предплечья с закрытым переломом ключицы со смещением. Женщину прооперировали.
Водитель свою вину полностью признал и раскаялся. Суд посчитал возможным не лишать его права управления транспортным средством, ограничившись штрафом. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

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