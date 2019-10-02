Общество 02.10.2019 17:02
367 1
02.10.2019 17:02
Небезопасная транспортировка больного с сопровождающим в Волгограде обернулась административным штрафом для водителя частной "скорой помощи". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, водителя оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Было установлено, что в августе текущего года "скорая" забрала больного мужчину для госпитализации в больницу. Его сопровождала супруга, которая находилась в салоне "скорой помощи". На пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинская водитель применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который выехал вперед. В результате женщина, которая сопровождала супруга, упала с сиденья и травмировала плечо. Во время ДТП она была не пристегнута. Ее также доставили в больницу, но она от госпитализации отказалась. Однако позднее она обратилась к врачам, ей диагностировали тупую травму правого предплечья с закрытым переломом ключицы со смещением. Женщину прооперировали.
Водитель свою вину полностью признал и раскаялся. Суд посчитал возможным не лишать его права управления транспортным средством, ограничившись штрафом. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
46455 48
07.09.2019 16:05
31046 0
02.09.2019 20:15
36976 9
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти Шукшина02.10.2019 18:18
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в Волгограде02.10.2019 17:01
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дороги02.10.2019 13:46
В Волгоградской области УФСБ, полиция и Росгвардия масштабно ловят нелегалов02.10.2019 10:53
Как сельская кузница кадров в Волгоградской области поручения президента России выполняет02.10.2019 08:56
После дождя над Волгоградом раскинулась радуга01.10.2019 18:58
Под Волгоградом при расчистке ерика наткнулись на "эхо войны"01.10.2019 17:29
Хитрый ход «МТС» с платным тарифом за 0 рублей не оценили в Волгоградском УФАС01.10.2019 16:48
Золотым рыбкам из пруда в Волгограде показали, где синие раки зимуют (ФОТОРЕПОРТАЖ)01.10.2019 15:45
Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной бездне01.10.2019 15:17
На набережной в Волгограде появятся четыре новых фонтана01.10.2019 13:20
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей30.09.2019 15:34
В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалет30.09.2019 12:51
В Волгограде на набережной начали строить мост30.09.2019 11:55
В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под земли29.09.2019 09:03
Реклама