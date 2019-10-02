Общество

Как сельская кузница кадров в Волгоградской области поручения президента России выполняет

Общество 02.10.2019 08:56
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02.10.2019 08:56

"Спасибо за наших детей. Спасибо за вашу доброту и терпение". Сегодня поздравления с профессиональным праздником - днем профтехобразования в России - получает педагогический коллектив профессионально-технического училища №49, которое находится в поселке Серп и Молот Новониколаевского района Волгоградской области.  Как сообщили ИА "Высота 102" родители ребят, "ничего не может быть радостнее знать, что твои дети в полном порядке:  получают знания,  осваивают   профессии, занимаются спортом,  живут в тепле и уюте".
По словам родителей, в преддверии праздника строители    преподнесли еще один подарок: сдали крышу главного корпуса, которая капитально не ремонтировалась долгие годы. 
 
Как говорит заместитель директора ГБПОУ Александр Рыльщиков, из восьми зданий,  расположенных на территории образовательного учреждения, капремонт крыш сделан уже на шести объектах,  причем за счет внебюджетных средств. Только за последние пять лет образовательное учреждение от внебюджетной деятельности получило около 40 миллионов рублей. На эти деньги приобретали сельскохозяйственную технику, ГСМ, запасные части. Кроме того, поменяли старые  оконные блоки на пластиковые, отремонтировали  спортзал и общежитие. Постоянно улучшается инфраструктура образовательного учреждения для подготовки специалистов в области сельского хозяйства и промышленности.
"В училище есть земельный участок, на котором учащиеся под руководством мастеров производственного обучения приобретают умения и навыки выращивания сельскохозяйственной продукции. С 2015 года урожайность пшеницы третьего класса на полях учебного хозяйства - не ниже 30 центнеров с гектара, подсолнечника - 16,5 центнеров. Реализованная продукция идет на развитие нашего учреждения ", - рассказывает директор ГБПОУ «Профессиональное училище №49» Николай Стародымов.  
Он убежден, что выпускники аграрных образовательных учреждений должны отвечать современным требованиям и запросам работодателей, иметь сформированные профессиональные компетенции,  обеспечивающие их конкурентноспособность на рынке труда. "Неслучайно в контексте поручения президента Российской Федерации, данного правительству РФ о сохранении в государственной собственности опытных участков,  комитет образования Волгоградской области рекомендует увеличивать посевные площади для профобразовательных учреждений, - говорит  руководитель. - Только работая на земле,  можно шире и всесторонне знакомить студентов с наиболее эффективными технологиями и производствами,  готовить высококлассных специалистов аграрного профиля. Поэтому практико-ориентированное обучение направлено у нас на приобретение студентом опыта практической деятельности, его готовности к действиям и операциям на основе умений и навыков в условиях, требующих от специалистов аграрного профиля высокого уровня профессионализма, знания современных достижений аграрной науки и новейших технологий производства и управления". 
Напомним, в настоящее время экспертный совет при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с комиссией Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ  проводит мониторинг функционирования учебно-опытных хозяйств аграрных учебных заведений в системе подготовки кадров для агропромышленного комплекса. "Содействие в  модернизации производственных помещений и технического перевооружения материально-технической базы, закрепление кадров на селе - неотъемлемый элемент при реализации указа президента "О национальных целях и задачах Российской федерации до 2024 года"  в части создания в агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспертно-ориентированнного сектора, развивающегося на основе современных технологий", - заявляют в Совете Федерации. 
А скоро   старейшее в Волгоградской области профессионально-техническое училище  отметит 90-летие. Так что работы впереди немало, и коллектив ГБПОУ «Профессиональное училище №49» вместе с учащимися готов к выполнению задач, которые предъявляет время. 
 

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