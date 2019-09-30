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«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую систему

Телеком 30.09.2019 09:25 Новости компаний
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30.09.2019 09:25 Новости компаний


«Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Волгограде. 
Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во время интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России. 
Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Волгограде насчитывается 92 отделения банков, где можно сдать биометрию, всего в Южном федеральном округе — 458 отделений, регистрирующих биометрию.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Максимальная доступность государственных, муниципальных, банковских услуг для каждого, создание комфортной среды вне зависимости от мобильности и места жительства – это то, что уже сегодня может обеспечить биометрическая идентификация личности. Развитие технологии не останавливается, будут добавляться новые параметры для более точного распознавания биометрических данных и расширения спектра услуг. Но уже сейчас она максимально безопасна, распознавание происходит по двум модальностям — по лицу и голосу. В зоне ответственности «Ростелекома» — хранение и обработка биометрических данных, а также их защита и разработка пользовательских сервисов и приложений». 
Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ).
Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоум кредит».
По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица. 
Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.
Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru

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