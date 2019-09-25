Общество

В Волгограде проходят учения по пресечению терактов на промышленных объектах

Общество 25.09.2019 08:38
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25.09.2019 08:38


В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2019 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, сегодня на территории Волгограда проводится тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах промышленности», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб. В штабе рекомендовали жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой  задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно.

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