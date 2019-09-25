В Волгограде проходят учения по пресечению терактов на промышленных объектах

Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно.
Общество 25.09.2019 08:38
1695 6
25.09.2019 08:38
Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно.
В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2019 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, сегодня на территории Волгограда проводится тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах промышленности», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб. В штабе рекомендовали жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
45676 48
07.09.2019 16:05
30079 0
02.09.2019 20:15
36513 9
В Волгоградской области прощание с погибшим председателем райсуда состоится 25 сентября24.09.2019 12:30
Центр Волгограда томится в ожидании инаугурации губернатора24.09.2019 11:02
УФСБ по Волгоградской области ищет молодые кадры23.09.2019 15:00
В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателей23.09.2019 14:22
Лето снова наступит: на волгоградской набережной установили шезлонги23.09.2019 13:43
Жителей Волгоградской области могут согреть раньше отопительного сезона23.09.2019 12:54
В Волгограде суд заступился за бездомного сироту23.09.2019 11:41
Волгоградский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов23.09.2019 10:04
В Волгограде пришло в негодность бомбоубежище22.09.2019 21:18
Врачи спасли волгоградку в самолете "Москва-Иркутск"22.09.2019 12:49
Волжане оценили ноу-хау мэрии в борьбе за чистоту22.09.2019 12:24
Мозаика не пострадает: здание Волгоградского ТЮЗа сделают современным и безопасным22.09.2019 11:20
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротства22.09.2019 09:20
В Волгоградской области потеряли силачей21.09.2019 18:47
Роструд насчитал в Волгоградской области сотни вакансий с зарплатой 80 тысяч рублей21.09.2019 15:24
Реклама