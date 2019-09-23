УФСБ по Волгоградской области ищет молодые кадры

Общество 23.09.2019 15:00
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23.09.2019 15:00
Набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград и Анапа проводит УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления, шанс поступить в пограничные институты имеют учащиеся 11 классов СОШ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области. Это должны быть граждане РФ мужского пола в возрасте от 16 до 22 лет (не проходившие военную службу). А также прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет. Будущие чекисты должны быть психически здоровы, иметь хорошую физическую подготовку. Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет.
В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.
Порядок проведения вступительных испытаний в институты можно посмотреть на сайте образовательных учреждений. Звонков от кандидатов ждут до 1 марта 2020 года в отделе кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-28, 30-12-25.
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