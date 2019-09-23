Волгоградский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов





Волгоградский областной суд зарегистрировал иск об отмене результатов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Как сообщил ИА «Высота 102» Михаил Таранцов, истец, он просит суд признать недействительными результаты голосования по данному округу в связи с тем, что они не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, это произошло из-за выдвижения в качестве кандидата по данному округу Сергея Таранцева от партии пенсионеров за социальную справедливость. «Было много недействительных бюллетеней, люди путались, сначала ставили галочку в графе напротив фамилии Таранцева, потом исправляли и ставили знак в графе с моей фамилией, - прокомментировал Михаил Таранцов. – У нас есть все основания считать, что Сергей Таранцев выполнял роль заказного двойника. Он является жителем другого города, он нигде не появлялся, не проводил предвыборную кампанию, не распространял агитационную литературу».

Рассмотрение иска Михаила Таранцова в суде запланировано на 15 октября. Ответчиком является ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу будут привлечены Сергей Таранцев и Алексей Волоцков. Напомним, Алексей Волоцков стал депутатом областной думы нового созыва по результатам выборов, которые просят признать недействительными.