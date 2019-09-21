Общество

Волгоградца оштрафовали за позорный комментарий в социальной сети

Общество 21.09.2019 14:19
3563 0
21.09.2019 14:19


Оставленный в социальной сети «Одноклассники» комментарий в отношении бывшей сожительницы будет стоить жителю Волгограда 15 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую сумму его обязал выплатить Красноармейский районный суд пострадавшей за пережитые ею нравственные страдания.
Отметим, что изначально женщина требовала со своего обидчика 80 тысяч рублей моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства. Судом установлено, что ранее истец и ответчик находились в близких отношениях и вместе проживали, но потом болезненно расстались и сейчас конфликтуют. Мужчина вылил всю свою злобу в социальной сети, оставив оскорбительный комментарий в адрес бывшей сожительницы в «Одноклассниках». Он увидел, что она прокомментировала фотографию своей коллеги, и тоже решил «вставить свои пять копеек». В итоге его оскорбительный комментарий стал доступен многим, что, как говорится в документах суда, причинило заявительнице нравственные страдания.
Суд также обязал мужчину выложить данное решение суда на его странице в социальной сети. 

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