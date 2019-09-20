Общество

Жителям Волгоградской области вернули деньги по двойным платежкам

Общество 20.09.2019 13:12
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20.09.2019 13:12


Восстановить справедливость удалось благодаря вмешательству госжилинспекции Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в апреле 2019 года жители дома 7Б по проспекту Ленина в Городище получили двойные платежки – от ООО «Управляющая компания МКД» и от ООО «УК «Поволжье». Выяснилось, что «Управляющая компания МКД» не должна была начислять плату за содержание жилых помещений, так как управляла домом уже другая компания – «Поволжье». 
По результатам проверки инспекцией в адрес ООО "Управляющая компания МКД" было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Жителям деньги возвращены. 

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