Экономика

Сбербанк и «Платформа ОФД»: как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах

Экономика 19.09.2019 14:01
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19.09.2019 14:01


Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как за период проведения 3 этапов «кассовой реформы» (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД – к июлю 2017, 2018, 2019 гг.) в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами. 
Как пояснили ИА «Высота 102 в пресс-службе банка, трехлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, 3-летие появления в России института операторов фискальных данных (ОФД).
Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август).
Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и способов оплаты.
Как изменилась ситуация в способах оплаты:
• в супермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года (банковские карты, бесконтактный способ, и др.) пришлось 38% покупок в денежном выражении, тогда как в 2019 году эта доля составила уже 51%;
• в гипермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 46%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 59%;
• в магазинах у дома на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 27%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 40%;
• в кафе и столовых на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45% покупок. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 63%;
• в ресторанах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 59%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 72%;
• в сегменте фастфуда на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 62%.
Серьезному росту доли безналичных платежей способствовало как широкое распространение удобных способов оплаты (бесконтактные схемы оплаты, приложения) и развитие предложений эквайринга от банков, так и технологическое развитие розничного бизнеса, включая в том числе массовое обновление касс и сопутствующей техники в рамках трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД, особенно в малом бизнесе. 
Как изменился средний чек безналичных оплат:
• в супермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 428 рублей. Это на 11% ниже показателя 2017 года;
• в гипермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 922 рублей. Это на 3% ниже показателя 2017 года;
• в магазинах у дома средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 364 рубля. Это на 7% выше показателя 2017 года;
• в кафе и столовых средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 417 рублей. Это на 5% выше показателя 2017 года;
• в ресторанах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 1160 рублей. Это на 7% ниже показателя 2017 года;
• в сегменте фастфуда средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 306 рублей. Это на 9% выше показателя 2017 года;
Таким образом, средний чек безналичной оплаты за три этапа кассовой реформы вырос в секторе быстрого питания, в магазинах у дома, в кафе и столовых. При этом в других сегментах стал ниже. Благодаря удобству карточных оплат, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение магазина или заведения. 
Так, в супермаркетах Волгограда на 32 % безналичной оплаты в 2017 году приходилось 68% покупок в денежном выражении, тогда как в 2019 году соотношение составило 55% к 45% соответственно.
• в гипермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 47%. В 2019 году этот показатель составил 41%;
• в магазинах у дома на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 13%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 21%;
• в кафе и столовых на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 36% покупок. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 54%;
• в ресторанах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 43%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 65%;
• в сегменте фастфуда на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 44%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 57%.
Для сравнения, как изменилась ситуация по общему среднему чеку затрат (с учетом наличных и безналичных способов оплаты):
• в супермаркетах средний чек летом 2019 года составил 363 рубля. Это на 3% выше показателя 2017 года;
• в гипермаркетах средний чек летом 2019 года составил 867 рубля. Это на 4% выше показателя 2017 года;
• в магазинах у дома средний чек летом 2019 года составил 305 рублей. Это на 4% выше показателя 2017 года;
• в кафе и столовых средний чек летом 2019 года составил 394 рублей. Это на 13% выше показателя 2017 года;
• в ресторанах средний чек летом 2019 года составил 966 рубля. Это на 10% выше показателя 2017 года;
• в сегменте фастфуда средний чек летом 2019 года составил 302 рубля. Это на 1% выше показателя 2017 года.
Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц: «В российской торговле и индустрии питания сегодня происходят масштабные технологические изменения. Покупателям стало удобнее расплачиваться, предприниматели получили новые инструменты для развития бизнеса. Рост объемов безналичных платежей, зафиксированный аналитиками «Платформы ОФД» и Сбербанка, говорит об устойчивом тренде на дальнейший технологический рост отечественного бизнеса».

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