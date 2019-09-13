Выездное совещание секретаря Совбеза в Волгограде. Подробности и фоторепортаж

Общество 13.09.2019 12:58
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13.09.2019 12:58
Наделавшее шуму в Волгограде мероприятие, которое официально называется « Совместное с полномочными представителями президента РФ в ЮФО выездное совещание секретаря совета безопасности РФ» началось с кратких выступлений полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Именно эти два выступления на тему чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было разрешено заслушать и снять на видеокамеры представителям прессы. Остальная часть выездного совещания прошла в закрытом режиме. Судя по содержанию речи Владимира Устинова, в числе первых держать ответ придется надзорным органам - к ним у полпреда есть претензии.
Что касается Волгоградской области, то регион был упомянут в связи с опасностью распространения инфекционных заболеваний - в частности, геморрагической лихорадки и АЧС свиней. «Необходимо учитывать эти проблемы при формировании регионального бюджета», - сказал Владимир Устинов. Кроме того, Волгоградская область прозвучала, когда полпред начал говорить про опасные химические объекты. Было обращено внимание на до сих пор не начавшуюся ликвидацию одного из самых известных объектов завода «Химпром». «Белое море» десятилетиями создает угрозу заражения окружающей среды и вреда здоровью для жителей Волгоградской области. Пока кроме многолетних разговоров об этой проблеме ничего не сделано, чтобы хотя бы приступить к ее решению», - отметил Владимир Устинов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал свою речь с поздравлений в адрес вновь избранного губернатором Волгоградской области Андрея Бочарова и выразил благодарность всем, кто участвовал в обеспечении безопасности выборного процесса.
Далее в своем выступлении секретарь Совбеза сделал акцент на необходимость усиления мер кибербезопасности в органах государственной власти и местного самоуправления. Николай Патрушев сослался на неутешительные результаты проверок, которые свидетельствуют о том, что не редки нарушения сотрудниками правил защиты служебной информации при работе на компьютерах, подключенных к интернету.
Николай Патрушев уделил в докладе и внимание вопросам патриотического воспитания, отметив, что предпринятые в ЮФО меры способствуют формированию у молодежи чувства преданности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга.
Говоря о наиболее негативных моментах, Николай Патрушев выделил нефтегазовую сферу. «Наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов. Например, в Волгоградской области 85% трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад», - отметил секретарь Совбеза.
Согласно информации пресс-службы аппарата Совета безопасности Российской Федерации, по итогам совещания в Волгограде были поставлены задачи, направленные на прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение риска угрозы жизни и здоровья граждан, на минимизацию материального ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также на формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.
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