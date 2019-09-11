Вот и решили: в Волгограде детскую сцену во дворе отдали под мусорную площадку

Общество 11.09.2019 17:18
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11.09.2019 17:18
Больше года жители трех многоквартирных домов, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда, отстаивают свои права на проживание в чистоте. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница и член совета дома №26 по улице Шурухина Светлана Мартынова, все началось с того, что в мае прошлого года члены советов трех многоквартирных домов на Шурухина, 26, Дзержинского, 13 и Шурухина,15 побывали на личном приеме в районной администрации и департаменте ЖКХ и ТЭК, попросив улучшить санитарное состояние контейнерной площадки по адресу ул. Шурухина, 24, а также устроить рядом на пустыре дополнительную площадку для сбора мусора от продавцов расположенного поблизости вещевого рынка. В администрации вопрос решили, но результат ходокам не понравился: старую площадку на Шурухина,24 снесли, а вместо нее появилась новая - на ул. Дзержинского,15. Местом для нового объекта избрали детскую эстрадную площадку со ступенями, причем огораживать ее забором, как положено, почему-то не стали. Вначале здесь стояли два мусорных контейнера, а потом их стало уже пять. На видео, которое прислала в информагентство Светлана Мартынова видно, что прилегающая к мусорной площадке территория далека от идеала: вокруг грязно и неухожено. "Вокруг контейнеров постоянно кружат вороны, растаскивая мусор из контейнеров по двору и расположенным рядом - чуть дальше 20 м - качелям, каруселям, горкам, поставленным около года назад во дворе по программе благоустройства", - говорится в обращении, направленном жителями в Интернет-приемную Общественной палаты РФ. Люди отмечают, что их условия проживания после переноса контейнерной площадки заметно ухудшились и просят вернуть все обратно. Письма они направляли в районную и городскую администрации, региональному оператору "Управление отходами - Волгоград", в территориальное управление Роспотребнадзора и др. Пока длительная переписка никаких результатов не принесла.
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