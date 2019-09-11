В Волгограде легковушка столкнулась с автобусом и троллейбусом (ВИДЕО)











Тройное ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и троллейбуса произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, пострадавших среди пассажиров троллейбуса и автобуса нет. На время оформления дорожного происшествия троллейбусы маршрутов №9 и №15А работали в измененных границах. Пассажиры автобуса пересели по имеющимся билетам на идущий в попутном направлении общественный транспорт. Пассажиры электротранспорта воспользовались линией скоростного трамвая.

По предварительной информации, накануне около 8 вечера перед остановкой "Североморцев" водитель ВАЗ 2115 попытался вклиниться между троллейбусом №15Аи автобусом №95, идущими по первой и второй полосе. В результате опасного маневра водитель легкового автомобиля не выдержал боковой дистанции и совершил столкновение с двумя пассажирскими транспортными средствами.



