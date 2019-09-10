В Волгоградской области разрушаются построенные 5 лет назад дома для детей-сирот

Общество 10.09.2019 14:59
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10.09.2019 14:59
ООО "Промжилстрой", которое в 2014 году построило 9 домов для детей-сирот в Чернышковском районе, обязали устранить недостатки в разрушающихся строениях за свой счет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, внушительный список работ компания должна произвести в течение 30 дней с момента вступления судебного решения в законную силу. Пока же у подрядчика есть время на обжалование судебного решения в апелляции.
Согласно материалам дела, в сентябре 2013 года ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" заключило государственный контракт с ООО "Промжилстрой" по строительству девяти блокированных двухквартирных жилых домов для детей-сирот в р. п. Чернышковский по адресам: ул. Степная, дома 43, 45, 47, 49, ул. Юбилейная, дома 28 "а", 30, 32, 34,36. Дома были введены в эксплуатацию в мае 2014 года. Позднее заказчику стали поступать от обитателей этих домов многочисленные жалобы о качестве нового жилья. В январе 2017-го было проведено обследование и составлен акт выявленных недостатков, которые заказчик требует устранить в рамках гарантийных обязательств. Отметим, что эти дома после жалоб детей-сирот в 2016 году инспектировали представители Общероссийского народного фронта.
Так, к примеру, в доме №43 по улице Степная даже пришлось проводить экспертизу, которая выявила разрушение основания и цоколя дома, трещины в местах сопряжения смежных конструкций стен более чем на 3 сантиметра, сквозные осадочные трещины, неудовлетворительное состояние перегородок дома, прогиб перекрытия дома, трещины в местах стыковки перекрытия и стен, прогибы и отсутствие гидроизоляции в кровле, повреждения пола здания в виде прогибов, отклонения от вертикали, трещины отмостки по периметру здания и др.
Отметим, что во всех 9 домах были обнаружены аналогичные дефекты, допущенные, как указывается, при строительстве в результате выполнения некачественных работ.
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