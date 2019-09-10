Полцентнера наркотиков изъяли полицейские под Волгоградом

Происшествия 10.09.2019 12:00
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10.09.2019 12:00
Почти 50 кг марихуаны сотрудники полиции изъяли у 54-летнего жителя Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчину задержали за сбыл около 6 граммов наркотика. Установлено, что задержанный выполнял функции курьера по сбыту марихуаны и занимался незаконным оборотом наркотиков вместе со своим знакомым – 45-летним местным жителем. В ходе обыска в домовладении последнего полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты и бочки с веществом растительного происхождения весом почти в полцентнера. Исследование показало, что данное вещество является марихуаной. Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что самостоятельно выращивали наркосодержащее растение, расфасовывали, упаковывали и сбывали. Возбуждено уголовное дело.
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