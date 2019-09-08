



Сегодня скончался кандидат в депутаты Волгоградской областной думы Вадим Чистяков. Как сообщил ИА «Высота 102» кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Михаил Таранцов, Вадим Вячеславович также возглавлял его предвыборный штаб. Он баллотировался по партийным спискам от КПРФ в границах Краснооктябрьского одномандатного округа №13, «Несколько дней он жаловался на боли в сердце, сегодня ехал на автомобиле, ему стало плохо, он успел остановиться около аптеки, где хотел купить лекарство, и умер», - рассказал потрясенный смертью своего коллеги Михаил Таранцов.

По словам Михаила Таранцова, события последних дней и сегодняшнего давали повод нервничать не только начальнику его предвыборного штаба, но и задействованным в выборах его однопартийцам. «Наших людей не пускали на избирательные участки, не давали сверять паспортные данные людей, которые, как мы зафиксировали, объезжали участки, подходили к конкретным людям из участковых комиссий и получали бюллетени. По нашим данным, по району курсируют около 20 автомобилей с такими многоразовыми избирателями, несколько номеров таких машин нам удалось снять. Заявления направлены в полицию, в прокуратуру, в облизбирком», - прокомментировал Михаил Таранцов.

Между тем, в комитете здравоохранения опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что Вадим Чистяков умер на одном из избирательных участков. «Вызов в скорую помощь поступил в 9-56 на адрес ул. Менделеева, 15, где находится магазин. В 10-04 прибыла карета неотложки. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачебной бригады», - сообщили в ведомстве.

Вадим Чистяков - военный пенсионер, полковник запаса. Родился в городе Боровичи Новгородской области. В 1990 году закончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, в 2003-ем – Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. 30 сентября ему бы исполнилось 50 лет.