В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкура

Общество 06.09.2019 16:43
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06.09.2019 16:43
В Ворошиловском районе Волгограда для оздоровительных прогулок горожан на правом склоне поймы Царицы специалисты начали строительство пешеходных дорожек для терренкура, сообщает ИА «Высота 102». По данным администрации города, уложено уже более 500 квадратных метров. Маршрут для терренкура строители начали прокладывать от Астраханского моста. В настоящее время сотрудники подрядной организации формируют песчано-щебеночное основание и одновременно укладывают специальную противоскользящую плитку для будущих дорожек. Для устройства всех тротуаров рабочие установили около 1200 погонных метров дорожного и садового бордюров. Дорожно-тропиночная сеть протяженностью свыше 1,5 километра будет проложена на основе уже существующих тропинок, в обход растущих деревьев.
Работа по созданию нового парка ведется в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В ходе благоустройства правого склона поймы Царицы озеленению уделяется особое внимание. Проведенное ранее дендрологическое обследование показало, что из-за отсутствия ухода и регулярного полива некоторые деревья и кустарники погибли или пришли в угнетенное состояние – из 1600 деревьев и кустарников 5% растений подлежит замене. К существующим зеленым насаждениям рабочие высадят на склоне крупномерные деревья и кустарники.Также здесь будет разбиты цветники из двух тысяч кустов роз и посеяны семена газонных трав. Для ухода за всеми зелеными насаждениями подрядная организация проложит современный поливочный водопровод.
Параллельно подрядная организация завершает возведение основания для новой бетонной лестницы, ведущей от остановки «Площадь Чекистов» к Царицынскому парку. Подход к новой лестнице специалисты выложат из черной и белой тротуарной плитки в виде клавиш пианино. На этом месте будет сквер имени известного волгоградского композитора Александры Пахмутовой. Еще несколько спусков к обновленной территории оформят со стороны улицы Калинина.
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