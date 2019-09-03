«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе





«Ростелеком» завершил процесс подключения ПСБ к сервису удаленной идентификации в Единой биометрической системе. ПСБ стал одним из первых банков, готовых к предоставлению финансовых услуг с помощью биометрической идентификации, сообщила ИА « Высота 102 » пресс-служба компании.

Единой биометрической системе , может стать клиентом банка без посещения офиса ПСБ. Для этого достаточно просто подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — лица и голоса. В ПСБ с удаленной идентификацией можно открыть счет, сделать перевод или подать заявку на кредит. Теперь любой гражданин, зарегистрированный в, может стать клиентом банка без посещения офиса ПСБ. Для этого достаточно просто подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — лица и голоса.

«ПСБ непрерывно работает над тем, чтобы взаимодействие клиента с банком стало проще, удобней и быстрее. Наш приоритет — развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания. Теперь любой житель России, не приходя к нам в офис, может стать клиентом ПСБ удаленно, с помощью биометрии. Неважно, где вы находитесь. Если вы когда-либо регистрировали биометрию в ЕСИА, то, чтобы стать клиентом нашего банка, достаточно будет компьютера и доступа в интернет», — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

«ПСБ — активный участник проработки механизмов удаленной идентификации. Рады, что команда ПСБ одной из первых запустила возможность для граждан получать банковские услуги полностью в электронном виде. Сегодня к Единой биометрической системе уже подключено более десяти тысяч отделений банков по всей России. Это позволяет получить банковские услуги в любом месте и в любое время, а весь процесс по открытию счета сокращается до нескольких минут. Рассчитываем, что до конца года к сбору биометрии подключатся все банки с универсальной лицензией, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Мы активно работаем над повышением удобства сбора биометрии, расширением количества услуг, доступных гражданам, после сдачи биометрических образцов, а также увеличением точек сбора биометрии. Так, в ближайшем будущем к сбору биометрических данных мы планируем подключить МФЦ».

Удаленная идентификация позволяет получить полный функционал интернет-банка ПСБ. Для входа клиенту потребуется компьютер с веб-камерой и микрофоном и доступ в интернет. Система предложит указать номер телефона, авторизоваться на портале госуслуг и разрешить передачу данных в банк, затем необходимо пройти проверку лица и голоса. После этого будет сформирован договор на обслуживание, который клиент также подписывает онлайн. Последний шаг — придумать логин. Клиент получит пароль на указанный номер, после чего сможет пользоваться интернет-банком.

Зарегистрировать биометрические данные можно в отделениях уполномоченных банков. Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.