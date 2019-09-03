Телеком

«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе

Телеком 03.09.2019 15:22
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03.09.2019 15:22


«Ростелеком» завершил процесс подключения ПСБ к сервису удаленной идентификации в Единой биометрической системе. ПСБ стал одним из первых банков, готовых к предоставлению финансовых услуг с помощью биометрической идентификации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В ПСБ с удаленной идентификацией можно открыть счет, сделать перевод или подать заявку на кредит. Теперь любой гражданин, зарегистрированный в Единой биометрической системе, может стать клиентом банка без посещения офиса ПСБ. Для этого достаточно просто подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — лица и голоса.
«ПСБ непрерывно работает над тем, чтобы взаимодействие клиента с банком стало проще, удобней и быстрее. Наш приоритет — развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания. Теперь любой житель России, не приходя к нам в офис, может стать клиентом ПСБ удаленно, с помощью биометрии. Неважно, где вы находитесь. Если вы когда-либо регистрировали биометрию в ЕСИА, то, чтобы стать клиентом нашего банка, достаточно будет компьютера и доступа в интернет», — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.
«ПСБ — активный участник проработки механизмов удаленной идентификации. Рады, что команда ПСБ одной из первых запустила возможность для граждан получать банковские услуги полностью в электронном виде. Сегодня к Единой биометрической системе уже подключено более десяти тысяч отделений банков по всей России. Это позволяет получить банковские услуги в любом месте и в любое время, а весь процесс по открытию счета сокращается до нескольких минут. Рассчитываем, что до конца года к сбору биометрии подключатся все банки с универсальной лицензией, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Мы активно работаем над повышением удобства сбора биометрии, расширением количества услуг, доступных гражданам, после сдачи биометрических образцов, а также увеличением точек сбора биометрии. Так, в ближайшем будущем к сбору биометрических данных мы планируем подключить МФЦ».
Удаленная идентификация позволяет получить полный функционал интернет-банка ПСБ. Для входа клиенту потребуется компьютер с веб-камерой и микрофоном и доступ в интернет. Система предложит указать номер телефона, авторизоваться на портале госуслуг и разрешить передачу данных в банк, затем необходимо пройти проверку лица и голоса. После этого будет сформирован договор на обслуживание, который клиент также подписывает онлайн. Последний шаг — придумать логин. Клиент получит пароль на указанный номер, после чего сможет пользоваться интернет-банком.
Зарегистрировать биометрические данные можно в отделениях уполномоченных банков. Для этого понадобится паспорт и СНИЛС. 
ПСБ участвует в создании Единой биометрической системы с первых этапов разработки концепции и активно работает над ее совершенствованием и развитием. Осенью 2018 года банк в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных, к концу 2019 года такая возможность появится во всех офисах банка. Подробнее с услугами ПСБ с удаленной идентификацией можно ознакомиться на сайте банка.

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