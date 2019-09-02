«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»

Общество 02.09.2019 20:15
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02.09.2019 20:15
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Александр Бастрыкин потребовал от кадетов Волгоградского корпуса СК исправить «тройку», губернатор и глава Волгограда не стали выходить из образов во время карнавала в День города, учебный год по традиции начался с торжественных линеек и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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