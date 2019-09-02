Общество

«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»

Общество 02.09.2019 20:15
12238 9
02.09.2019 20:15



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Александр Бастрыкин потребовал от кадетов Волгоградского корпуса СК исправить «тройку», губернатор и глава Волгограда  не стали выходить из образов во время карнавала в День города, учебный год по традиции начался с торжественных линеек  и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
30918 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
25131 0
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии
09.08.2019 20:13
22305 32
Общество
02.09.2019 17:39
Общество 02.09.2019 17:39
525 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 17:31
Общество 02.09.2019 17:31
7439 5 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 15:55
Общество 02.09.2019 15:55
3693 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 15:26
Общество 02.09.2019 15:26
312 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 15:00
Общество 02.09.2019 15:00
605 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:26
Общество 02.09.2019 14:26
5178 34 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:20
Общество 02.09.2019 14:20
956 4 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:14
Общество 02.09.2019 14:14
3858 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 13:58
Общество 02.09.2019 13:58
2227 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 13:54
Общество 02.09.2019 13:54
7833 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 13:05
Общество 02.09.2019 13:05
6051 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 12:01
Общество 02.09.2019 12:01
729 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 11:23
Общество 02.09.2019 11:23
12620 27 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 11:01
Общество 02.09.2019 11:01
695 13 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 10:01
Общество 02.09.2019 10:01
1722 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
17:31
В Волгоградской области за пятилетку открыли третью школуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В Волгограде директор фирмы премировал себя на 11 миллионов и поехал в колониюСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:55
Регоператор Волгоградской области не расплатился с помощниками за ликвидацию мусорного коллапсаСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:58
Волгоградские дети приехали на траурные мероприятия в БесланСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцы оставили после празднования Дня города 300 кубометров мусораСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку Смотреть фотографии
11:05
Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградамиСмотреть фотографии
11:01
Половина населения Волгограда за праздники воспользовалась общественным транспортомСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщиныСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСПСмотреть фотографии
07:49
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работеСмотреть фотографии
20:23
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знанийСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавалСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
Сон за рулем: под Волгоградом в массовом ДТП погиб один человек и 4 пострадалиСмотреть фотографии
17:35
В лесу под Волгоградом назло жаре вырос гриб-гигантСмотреть фотографии
17:34
Капитан первого ранга просит подарить подводной лодке имя «Волгоград» Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгограде вынесли приговор «потрошителю» школьных компьютеровСмотреть фотографии
11:26
Танцы, еда, карнавал, салют и обнимашки: Волгоград ждет незабываемый деньСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Волгоградской области пешехода насмерть сбила попуткаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 