«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Александр Бастрыкин потребовал от кадетов Волгоградского корпуса СК исправить «тройку», губернатор и глава Волгограда не стали выходить из образов во время карнавала в День города, учебный год по традиции начался с торжественных линеек и другие темы дня.





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