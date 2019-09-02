РУСАЛ начинает прием заявок от волонтеров на конкурс грантов «Помогать просто»





РУСАЛ объявляет о старте конкурса волонтерских инициатив «Помогать просто». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Компании, для реализации лучших проектов в 7 регионах присутствия Компания направит 5 млн рублей.

Ключевые направления конкурса включают оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям, организацию помощи probono, а также инициативы по формированию и развитию волонтерских сообществ. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя – 50 000 рублей.

К участию приглашаются объединения инициативных граждан и корпоративных волонтеров, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации.

«Грантовый конкурс «Помогать просто» - это прекрасная возможность для всех неравнодушных людей проявить активную гражданскую позицию и сделать свой вклад в решение небольших, но очень важных и значимых социальных проблем, например, помочь в быту одиноким пожилым людям, организовать интересный досуг и спортивные или профориентационные события для воспитанников детского дома, применить свои профессиональные навыки во время волонтерской работы в социальном учреждении. Даже самые маленькие проекты могут менять города и людей к лучшему», - говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Заявки на участие в конкурсе грантов «Помогать просто» принимаются со 2 по 30 сентября 2019 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа https://grants.fcsp.ru. Победители конкурса будут объявлены не ранее 20 января 2020 года.

В Волгограде 4 сентября в 15.30 состоится презентация конкурса и семинар "От идеи к проекту" для потенциальных заявителей в региональном волонтерском центре (ул.Пархоменко, 5). Желательна регистрация участников по ссылке.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.





Справка: Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», программу по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологические марафоны «День Енисея» и «День реки», а также партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

Конкурс направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.