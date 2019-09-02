Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работе





Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергей Сивоконь признан виновным в нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которые он допустил на прошлой работе в должности главы Городищенского городского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Городищенского районного суда, Сергей Сивоконь оштрафован на 3000 рублей по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Согласно материалам дела, речь идет об утверждении документации об электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту моста через реку Мечетка по ул. Павших Борцов в р.п. Городище. Нарушения были выявлены с 3 по 16 апреля текущего года сотрудниками прокуратуры в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности администрации Городищенского городского поселения Городищенского района Волгоградской области. Установлено, что в документации были указаны неправильные сроки предоставления документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Заместителем начальника контрольного управления – начальником отдела контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок контрольного управления комитета финансов Волгоградской области было вынесено постановление об административном наказании, которое Сергей Сивоконь оспорил в суде. Он просил постановление отменить, производство по делу прекратить за малозначительностью правонарушения, ограничившись устным замечанием, поскольку допущенное правонарушение является формальным, существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений собой не представляет, каких-либо тяжких последствий и существенного вреда охраняемым законом интересам за собой не повлекло. Однако районный суд оставил постановление без изменения, а жалобу чиновника без удовлетворения.

Напомним, Сергей Сивоконь вступил в должность главы поселения 6 февраля 2017 года, а освобожден от занимаемой должности 3 октября 2018 года. На следующий день, 4 октября, он был назначен заместителем председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Волгоградском областном суде.



