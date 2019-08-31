Общество

Житель Волгограда выставил магазину счёт за отравление баранками

Общество 31.08.2019 05:27
1979 0
31.08.2019 05:27


Компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей требовал житель Волгограда с владельцев магазина, в котором он купил "Баранки Ванильные" с истекшим сроком годности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, требования мужчины были удовлетворены частично. Магазин должен выплатить пострадавшему от вкушения баранок стоимость товара в размере 50,9 руб., неустойку в этом же размере и 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с АО взысканы судебные расходы, расходы на отправку почтовых отправлений и штраф в общей сумме 851,8 руб. 
Согласно материалам дела, мужчина купил в магазине баранки 13 февраля текущего года. На следующий день он съел одну баранку, которая, по его словам, была с горьковатым и неприятным привкусом. Тщательно осмотрев упаковку мужчина увидел, что срок годности у товара закончился 5 февраля, т.е 9 дней назад. Через некоторое время после употребления продукта у волгоградца ухудшилось состояние здоровья, он был вынужден принимать лекарственные средства. В своем иске он указал, что из-за этого он не смог посетить культурные мероприятия, которые планировал на выходные дни. Мужчина пояснил, что по вине продавца некачественного товара ему были причинены физические и нравственные страдания. Он направил в адрес АО претензию, но получил отказ, поэтому и обратился в суд. Судебная инстанция посчитала, что моральный ущерб в размере 500 рублей является разумным и справедливым в данном деле. 

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