



Комсомольский сад в Волгограде раз в неделю становится центром притяжения пожилых людей, которые приходят и приезжают сюда, чтобы вспомнить молодость и «тряхнуть стариной». Как сообщает ИА «Высота 102», для волгоградцев «серебряного возраста» здесь устраивают танцевальные вечера.









Женщины в изящных шляпках и струящихся платьях, да еще и на каблуках, мужчины с бабочками и в белых брюках смело выходят на танцпол и забывают, что давно на пенсии. И ничего, что мужчин не хватает. Дамы находят выход из положения и приглашают друг друга.









Если начинались такие вечера со спокойных вальсов, то по заявкам танцующих теперь в музыкальном сопровождении – все больше «энергичных» ноток. Особой популярностью пользуются ритмы зарубежной эстрады из 80-х годов.









Язык не поворачивается назвать бабушками и дедушками, а может быть даже с приставкой «пра» этих активных и позитивных пенсионеров, которые дадут фору и молодым танцорам.









Неслучайно танцевальные вечера в Комсомольском саду собирают зрителей разных возрастов. Кто-то занимает места на скамейках, а кто-то с маленькими детьми на руках пританцовывает рядом с площадкой. Публика единодушна - вид танцующих бабушек поднимает настроение.









А те, кто зажигает на танцполе, признаются – забывают и про валидол, и про больные суставы. А для одиноких – это еще и замечательный шанс познакомиться и найти себе близкого по духу человека. Чтобы не только вместе танцевать, но и идти дальше по жизни.







































































