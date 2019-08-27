Общество

Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбы

Общество 27.08.2019 15:53
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27.08.2019 15:53


В честь 50-летней годовщины свадьбы ветеранов «Красного Октября» супругов Трегубовых пригласили на завод, где они вдвоем проработали 60 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, от лица коллектива их поздравил исполнительный директор предприятия Александр Сиваков.
Юрий Васильевич и Екатерина Николаевна Трегубовы в пятницу, 30 августа, отпразднуют золотую свадьбу: ровно 50 лет назад их судьбы соединились, и с того дня они не разлучались. Их брак стал настоящим примером гармоничной семьи, наполненной любовью и уважением друг к другу.
«За 50 лет ваш брак прошел немало испытаний, вы вместе пережили многое и сумели сохранить ваш союз, сделав его невероятно крепким и ценным, недаром эту годовщину называют золотой, – подчеркнул Александр Сиваков. – Вы стали примером для современных металлургов, мы равняемся на вас, в том числе, как на представителей трудовой династии с большой историей за плечами».

В 1976 году Юрий Васильевич последовал примеру своих отца и деда и пришел на завод, в электросталеплавильный цех №3 (ЭСПЦ-3), и стал подручным сталевара. Спустя девять лет на «Красный Октябрь» устроилась работать и Екатерина Николаевна: сначала оператором в цех проката тонкого листа (ЦПТЛ), затем, спустя 5 лет, перешла в среднесортный цех. Она продолжает трудиться и по сей день, но уже не на «Красном Октябре» – женщина ухаживает за пациентами в больнице №12 Краснооктябрьского района. Юрий Васильевич оставил ЭСПЦ-3 в 1995 году и занял должность электрика по кранам в цехе отделки металлопроката (ЦОМП). Здесь он проработал до 2016 года и только в 71 год отправился на заслуженный отдых.
«Сегодня хотелось бы пожелать коллективу успеха, чтобы завод продолжал работать на благо нашего города, нашей страны, – отметил Юрий Трегубов. – А каждому заводчанину я желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья!».
В завершение встречи для супругов-юбиляров была организована персональная экскурсия в корпоративном музее предприятия.
Фото предоставлено пресс-службой "Красный Октябрь"

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