



В Волжском из-за пьяного водителя мама с двумя сыновьями оказалась в больнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне. 31-летний водитель, управляя автомашиной «Ягуар С-тайп», со стороны ул. 40 лет Победы в сторону ул. 87 Гвардейская напротив дома № 326 по ул. Ленина не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Лада Приора». После совершения ДТП водитель автомашины пересел на пассажирское сидение. Как оказалось, он уже был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Признаки алкогольного опьянения были замечены и на этот раз.

В результате ДТП водитель «Ягуар С-тайп» и три пассажира автомашины "Лада Приора», 42-летняя женщина и два её несовершеннолетних сына 3 и 10 лет, доставлены в медучреждение.



