В Волгограде суд обязал снести сотовую вышку на дачах

Общество 25.08.2019 11:10
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25.08.2019 11:10
Арбитражный суд Волгоградской области признал самовольной постройкой объект, который был установлен на территории СНТ «Мичуринец» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, вышка появилась на дачах еще осенью прошлого года. Однако разрешения на ввод оборудования по приему сигнала компании не выдавалось. Городские власти посчитали объект капитальной постройкой. Как выяснилось, участок для размещения вышки по договору аренды был предоставлен садоводческим обществом в 2014 году, однако это не давало право на возведение объекта. В рамках судебного рассмотрения была назначена экспертиза спорного объекта, которая подтвердила, что вышка является недвижимым имуществом и капитальным объектом. А ее высота превышает допустимые 28 метров. Также эксперты подтвердили, что сооружение несет угрозу жизни и здоровью граждан, так как не соответствует требованиям механической безопасности в плане устойчивости и надежности.
Эти аргументы стали основанием для признания вышки сотовой связи самовольной постройкой. Теперь ее должны снести в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.
Между тем, в Волгограде в массовом порядке стали появляться подобные сооружения, причем в непосредственной близости от жилых домов. Расследование ИА «Высота 102» - смотрите сегодня на сайте.
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