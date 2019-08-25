В Волгограде вместе с переходом разметили газон





В Волгограде вместе с пешеходным переходом разметили газон. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, на пересечении улиц Новороссийской и Кубанской проводили работы по нанесению дорожной разметки. Однако почему-то оставили рабочий материал на зеленой зоне – то ли не успели за собой убрать, то ли и не собираются это делать.









Напомним, в Волгограде работы по нанесению дорожной разметки стартовали еще весной. Тогда «разукрасили» дороги в северных районах города. На днях начались работы еще в четырех районах Волгограда – Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском.



