Общество

В Волгограде вместе с переходом разметили газон

Общество 25.08.2019 05:30
474 0
25.08.2019 05:30


В Волгограде вместе с пешеходным переходом разметили газон. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, на пересечении улиц Новороссийской и Кубанской проводили работы по нанесению дорожной разметки. Однако почему-то оставили рабочий материал на зеленой зоне – то ли не успели за собой убрать, то ли и не собираются это делать.


Напомним, в Волгограде работы по нанесению дорожной разметки стартовали еще весной. Тогда «разукрасили» дороги в северных районах города. На днях начались работы еще в четырех районах Волгограда – Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
29419 0
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
29270 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24900 0
Общество
24.08.2019 16:05
Общество 24.08.2019 16:05
2536 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 14:33
Общество 24.08.2019 14:33
9514 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 11:59
Общество 24.08.2019 11:59
2196 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 10:17
Общество 24.08.2019 10:17
970 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 06:51
Общество 24.08.2019 06:51
4753 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 04:59
Общество 24.08.2019 04:59
2289 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 19:40
Общество 23.08.2019 19:40
6811 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 15:33
Общество 23.08.2019 15:33
8708 10 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 13:31
Общество 23.08.2019 13:31
13183 30 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 13:15
Общество 23.08.2019 13:15
480 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 12:25
Общество 23.08.2019 12:25
2347 36 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 11:21
Общество 23.08.2019 11:21
8812 17 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 09:20
Общество 23.08.2019 09:20
16750 34 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 08:49
Общество 23.08.2019 08:49
3924 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 20:10
Общество 22.08.2019 20:10
3001 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

05:30
В Волгограде вместе с переходом разметили газонСмотреть фотографии
19:51
На Мамаевом кургане сегодня не было тишиныСмотреть фотографии
16:05
Руководитель ГИБДД МВД РФ: «Каждая смерть ребенка в ДТП должна восприниматься как трагедия всего региона»Смотреть фотографии
14:33
Губернатор Волгоградской области отметил чужую свадьбуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:43
«Теперь пятеро»: увеличилось количество погибших в страшном ДТП на трассе «Волгоград-Москва» Смотреть фотографии
11:59
В Волгограде дорожники в ходе капремонта улицы 51-ой Гвардейской берегут нервы местных жителейСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновцаСмотреть фотографии
07:08
На трассе «Волгоград – Москва» при столкновении автобуса с легковушкой из Карелии погибли 3 человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:51
В Волгограде над крышами домов пронесли СУ-24Смотреть фотографииCмотреть видео
04:59
«Старый знакомый» мэрии разрисует дороги юга Волгограда без конкурсаСмотреть фотографии
20:53
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель Совета директоров «Газпрома» припомнил смутные времена Смотреть фотографииCмотреть видео
19:40
В Волгограде народные контролеры поставили «неуд» продавцам школьной формыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkillsСмотреть фотографии
15:47
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КППСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцы отведают настоящий сыр под настоящий джазСмотреть фотографии
13:32
«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»Смотреть фотографии
13:31
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков не успел уехать из Волгограда, как захотел сюда вернуться Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давности Смотреть фотографии
12:25
В Волгоград прилетел председатель совета директоров «Газпрома» Виктор ЗубковСмотреть фотографии
12:01
В Волжском инвалид справил новоселье по решению судаСмотреть фотографии
11:48
Память жертв варварской бомбардировки Сталинграда почтили на митинге в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям Сталинграда Смотреть фотографии
10:23
В бывшем цехе Волгоградского «Химпрома» произошел пожарСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде пропали алые розы, которые возложил губернатор к памятнику жертвам бомбардировки Смотреть фотографии
08:53
МегаФон проводит первый 5G-турнир по киберспорту в РоссииСмотреть фотографии
08:49
Губернатор Волгоградской области в одиночестве отдал дань памяти жертвам бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
20:39
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды Смотреть фотографии
20:10
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекордСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мошенники магической квалификации атакуют пенсионеров в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 