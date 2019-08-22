В Волгоградской области 2 тысячи человек получили «звание» предпенсионеров

Общество 22.08.2019 12:07
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22.08.2019 12:07
Почти 2 тысячи волгоградцев уже подтвердили свой статус лица предпенсионного возраста при помощи нового электронного сервиса ПФР. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, с помощью данного сервиса органам власти, различным ведомствам и работодателям стала доступна информация о наличии или отсутствии статуса предпенсионера у людей, для предоставления им соответствующих льгот.
Теперь не следует обращаться за подтверждающим статус документом в клиентские службы ПФР, благодаря новому сервису пенсионного фонда предпенсионеру достаточно подать заявление в то ведомство, которое предоставляет льготу. К примеру, тесное взаимодействие налажено между Пенсионным фондом РФ и центрами занятости, предоставляющими повышенные пособия по безработице и занимающимися переобучением и повышением квалификации предпенсионеров. Таким образом, человек, обладающий статусом предпенсионера, решивший повысить свою квалификацию, обращается с заявлением напрямую в службу занятости своего района, а специалисты ведомства самостоятельно делают запрос в ПФР для подтверждения статуса предпенсионера заявителя. Аналогично устроено взаимодействие ПФР с налоговыми органами и некоторыми иными ведомствами. Передача данных происходит с помощью каналов системы межведомственного взаимодействия, единую государственную информационную систему социального обеспечения, а также электронное взаимодействие с работодателями.
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