В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке

Общество 21.08.2019 12:34
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21.08.2019 12:34
Вид животных, с трудом переносящих жару, довел до слез девочку-подростка, которая пришла в передвижной зоопарк «Сафари», бросивший якорь в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», девочка увидела ранки на голове у тигренка, а тяжело дышащие тигры и еле передвигающиеся на 40-градусной жаре белые медведи вызвали у нее бурю эмоций. Как стало известно информагентству, в шоке от увиденного и другие жители города, которые посетили зоопарк. «Животных очень жалко, они еле переносят такую температуру. От клеток идет сильный запах, мы подозреваем, что они редко чистятся», - рассказали волгоградцы, которые собрались идти с жалобой в прокуратуру района, чтобы проверить зоопарк на предмет жестокого обращения с животными.
Напомним, в Госдуме РФ обсуждаются поправки в российское законодательство о запрете передвижных зоопарков и цирков.
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