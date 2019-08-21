В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке





Вид животных, с трудом переносящих жару, довел до слез девочку-подростка, которая пришла в передвижной зоопарк «Сафари», бросивший якорь в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», девочка увидела ранки на голове у тигренка, а тяжело дышащие тигры и еле передвигающиеся на 40-градусной жаре белые медведи вызвали у нее бурю эмоций. Как стало известно информагентству, в шоке от увиденного и другие жители города, которые посетили зоопарк. «Животных очень жалко, они еле переносят такую температуру. От клеток идет сильный запах, мы подозреваем, что они редко чистятся», - рассказали волгоградцы, которые собрались идти с жалобой в прокуратуру района, чтобы проверить зоопарк на предмет жестокого обращения с животными.

Напомним, в Госдуме РФ обсуждаются поправки в российское законодательство о запрете передвижных зоопарков и цирков.