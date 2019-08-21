В Волгограде прокуроры достали редкое лекарство для ребенка-инвалида

Общество 21.08.2019 09:49
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21.08.2019 09:49
После вмешательства прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда ребёнка-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с жалобой в надзорный орган обратилась мать 8-летнего ребенка, которому необходимо было систематически вводить препарат «Адалимумаб». Несмотря на это, комитетом здравоохранения области в предоставлении бесплатного лекарства больному было отказано под предлогом того, что лекарственный препарат не является достаточно распространенным, в связи с чем его закупка не производилась. Родители ребенка вынуждены были покупать лекарство за свой счет. По результатам проверки прокуратурой в интересах ребенка-инвалида в Ворошиловский районный суд (по месту нахождения ответчика) предъявлено исковое заявление об обязании комитета здравоохранения Волгоградской области обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом. Суд удовлетворил требования прокурора, судебное решение обращено к немедленному исполнению. В настоящее время ребенок лекарством обеспечен. К слову, данный препарат помогает при лечении тяжелых артритов, его средняя стоимость – около 30 тысяч рублей.
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