В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)
Происшествия 21.08.2019 08:59
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21.08.2019 08:59
Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Республики Татарстан при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МВД РФ, в одном из автосервисов города Казани злоумышленники незаконно завладели автомобилем, передвигаясь на котором совершили нападение на 27-летнего местного жителя, избили его, отобрали телефон и деньги. Затем в городе Набережные Челны они незаконно проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили 15 тысяч долларов США.
Следственными подразделениями МВД по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161, 162 и 166 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что к данным противоправным деяниям могут быть причастны двое жителей Татарстана, ранее судимые за аналогичные преступления, которые скрылись в Волгоградской области.
В ходе задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление. Они произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников органов внутренних дел и, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали обеспечить им беспрепятственное передвижение. Территория населенного пункта была оцеплена нарядами полиции.
На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны. У них изъят газовый револьвер системы наган и муляж гранаты. По имеющейся информации, фигуранты могли находиться под воздействием наркотических средств.
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