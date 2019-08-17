Под Волгоградом в учебном бою более 1000 бойцов форсировали Дон

Общество 17.08.2019 17:30
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17.08.2019 17:30
Мотострелковые соединения с ходу форсировали реку Дон на участке шириной более 300 м в составе батальонной тактической группы в ходе двусторонних батальонных тактических учений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. По замыслу учения условный противник после наступательных боёв вышел к правому берегу реки Дон и пытался закрепиться на достигнутом рубеже, подтягивая резервы.
Разведывательные группы в указанное время выдвинулись со своих позиций для ликвидации дозорных и захвата огневых пулеметных точек, расположенных у воды, обеспечив выдвижение штурмовых групп. БТГр с ходу форсировала водную преграду, захватила господствующие высоты и обеспечила переправу главных сил, тем самым не дав противнику закрепиться на данном участке. При поддержке артиллерии и танков, бомбардировочной и армейской авиации подразделения БТГр на БМП-3 форсировали водную преграду.
В ходе форсирования на боевых машинах пехоты «БМП-3» была проведена высадка тактического воздушного десанта в тыл противника, мотострелки заняли плацдарм, уничтожив более 50 целей условного противника, в том числе более 20 подвижных. Захватив участок местности на противоположном берегу, инженерные подразделения навели понтонную переправу для доставки главных сил танков и артиллерии, подразделений тылового и технического обеспечения.
В учениях были задействованы более 1000 военнослужащих и более 300 единиц боевой и специальной техники.
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