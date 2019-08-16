Общество

Волгоградец наказал «Аэрофлот» за смену аэропортов

Общество 16.08.2019 08:14
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16.08.2019 08:14


ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» оштрафовано на 20 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора, это ведомство провело проверку компании по обращению жителя города. Волгоградец приобрел авиабилеты на рейсы Москва (Внуково) – Симферополь – Москва (Внуково), которые были переоформлены ПАО «Аэрофлот» в одностороннем порядке на рейсы Москва (Шереметьево)– Симферополь – Москва (Шереметьево). ПАО «Аэрофлот», как и предусмотрено,  проинформировало потребителя о замене рейсов, однако изменение маршрута перевозки с потребителем не было согласовано. Это нарушение стало поводом для привлечения «Аэрофлота» к административной ответственности. 
Фото сайта Волгоградского международного аэропорта.

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