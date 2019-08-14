Общество

В Волгограде в детском парке злой резиновой сказке пришел хороший конец

Общество 14.08.2019 11:13
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14.08.2019 11:13


Эпопея с неудачным резиновым покрытием площадок в детском парке «Сказка» благополучно завершилась. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день за счет средств подрядной организации в рамках гарантийных обязательств полностью заменено покрытие на площади около 260 квадратных метров. Комплексы, где дети могут играть без риска получить травму, снова стали доступны для посетителей. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в прошлом году территория в парке «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда была благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды». Через несколько месяцев во время инспекции парковой территории представителями МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» было зафиксировано локальное разрушение покрытия. Так как на все виды строительных работ действует гарантия, районная коммунальная служба направила в адрес подрядной организации письмо о необходимости приведения настила в надлежащее техническое состояние. Для установления точной причины разрушения покрытия была проведена независимая строительно-техническая экспертиза - на это время выполнение восстановительных работ было запрещено. Затем было принято решение полностью заменить покрытие, несмотря на то, что разрушения носили локальный характер.

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