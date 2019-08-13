Аналитика

В Волгограде цены на бензин растут все увереннее

Аналитика 13.08.2019 10:34
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13.08.2019 10:34


Очередное «ползучее» повышение цен на нефтепродукты зафиксировано в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по итогам наблюдения за городскими заправками за прошлую неделю бензин марки АИ-92 прибавил в цене 0,3%, теперь в среднем литр этого вида топлива стоит 43 рубля 10 копеек. Бензин АИ-95 также увеличился в цене на 0,26% (46 рублей 79 копеек). Солярка после небольшого повышения в цене остановилась на том же уровне – 45 рублей 27 копеек, пока стоит на месте также после подорожания бензин АИ-95. Интересно, что ранее бензин медленно повышался в цене на сотые доли процента, теперь – на десятые. 

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