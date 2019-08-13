В Волгограде цены на бензин растут все увереннее

Аналитика 13.08.2019 10:34
1288 9
13.08.2019 10:34
Очередное «ползучее» повышение цен на нефтепродукты зафиксировано в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по итогам наблюдения за городскими заправками за прошлую неделю бензин марки АИ-92 прибавил в цене 0,3%, теперь в среднем литр этого вида топлива стоит 43 рубля 10 копеек. Бензин АИ-95 также увеличился в цене на 0,26% (46 рублей 79 копеек). Солярка после небольшого повышения в цене остановилась на том же уровне – 45 рублей 27 копеек, пока стоит на месте также после подорожания бензин АИ-95. Интересно, что ранее бензин медленно повышался в цене на сотые доли процента, теперь – на десятые.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2019 20:04
54268 2
05.08.2019 20:13
45687 0
06.08.2019 20:03
45107 3
«Высота 102»ТВ: В ближайшую пятилетку в Волгоградской области много кого осчастливят газом12.08.2019 21:26
С инфляцией в Волгоградской области все хорошо – она падает12.08.2019 18:06
Волгоградская область – в середнячках по среднему классу12.08.2019 13:14
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникам10.08.2019 12:48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом09.08.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея08.08.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание07.08.2019 20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте06.08.2019 20:03
В Волгограде дрогнула цена на солярку06.08.2019 17:18
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался05.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь»02.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В особые отношения регоператора с перевозчиками ТКО вмешалось Волгоградское УФАС01.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые31.07.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС30.07.2019 20:06
Цены на бензин в Волгоградской области снова подросли30.07.2019 12:48
Реклама