Общество

«Летом каждый день»: суд в Волгограде установил, сколько раз должны вывозить мусор

Общество 11.08.2019 07:39
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11.08.2019 07:39


В арбитражном суде Волгоградской области подтвердили порядок, по которому должен вывозиться мусор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, конкретные сроки были названы во время рассмотрения иска ООО «Управление отходами-Волгоград» к инспекции госжилнадзора Волгоградской области. В частности, регоператор пытался обжаловать постановление государственного органа о привлечении его к административной ответственности. Поводом для наказания послужила жалоба жителей Средней Ахтубы, которые сообщили о нерегулярном вывозе мусора по адресу ул. Гайдара, 8. Как оказалось, отходы не вывозились неделями с начала этого года по март, а в течение апреля мусор вообще не убирался. В компании регоператора, впрочем, пытались доказать, что в границах дома №8 отсутствует площадка накопления отходов. Кроме того, по мнению регоператора, инспекция не установила наличие договорных отношений между собственниками, в которых определено место сбора мусора и график оказания услуг. Однако выяснилось, что во всех маршрутных журналах ООО «Управление отходами-Волгоград» место накопления отходов на ул. Гайдара значится, следовательно, вывоз мусора должен был  осуществляться. Суд доказал правоту инспекции о предоставлении регоператором услуги ненадлежащего качества и отказал в признании постановления незаконным. 
Интересно, что в арбитражном суде прозвучала информация, которая волнует многих жителей области – с какой частотой должен вывозиться мусор? На заседании было подчеркнуто – согласно требованиям п.17 приложения 1 к правилам №354 вывоз ТКО из мест накопления в холодное время года (при среднесуточной температуре  +5 и ниже) осуществляется не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5) – не реже 1 раза в сутки. Как известно, и из сельских поселений, и из частного сектора Волгограда мусор вывозится не чаще двух раз в неделю даже летом. 

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