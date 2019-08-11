Общество 11.08.2019 07:39
291 0
11.08.2019 07:39
В арбитражном суде Волгоградской области подтвердили порядок, по которому должен вывозиться мусор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, конкретные сроки были названы во время рассмотрения иска ООО «Управление отходами-Волгоград» к инспекции госжилнадзора Волгоградской области. В частности, регоператор пытался обжаловать постановление государственного органа о привлечении его к административной ответственности. Поводом для наказания послужила жалоба жителей Средней Ахтубы, которые сообщили о нерегулярном вывозе мусора по адресу ул. Гайдара, 8. Как оказалось, отходы не вывозились неделями с начала этого года по март, а в течение апреля мусор вообще не убирался. В компании регоператора, впрочем, пытались доказать, что в границах дома №8 отсутствует площадка накопления отходов. Кроме того, по мнению регоператора, инспекция не установила наличие договорных отношений между собственниками, в которых определено место сбора мусора и график оказания услуг. Однако выяснилось, что во всех маршрутных журналах ООО «Управление отходами-Волгоград» место накопления отходов на ул. Гайдара значится, следовательно, вывоз мусора должен был осуществляться. Суд доказал правоту инспекции о предоставлении регоператором услуги ненадлежащего качества и отказал в признании постановления незаконным.
Интересно, что в арбитражном суде прозвучала информация, которая волнует многих жителей области – с какой частотой должен вывозиться мусор? На заседании было подчеркнуто – согласно требованиям п.17 приложения 1 к правилам №354 вывоз ТКО из мест накопления в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 и ниже) осуществляется не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5) – не реже 1 раза в сутки. Как известно, и из сельских поселений, и из частного сектора Волгограда мусор вывозится не чаще двух раз в неделю даже летом.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
56327 0
27.07.2019 20:52
29017 0
04.08.2019 15:18
24535 0
В Волгограде на Международном парковом форуме «секретики» открывали днем и ночью10.08.2019 16:38
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лени10.08.2019 15:13
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградца10.08.2019 07:47
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии09.08.2019 20:13
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогах09.08.2019 17:41
В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»09.08.2019 15:08
В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалы09.08.2019 11:38
Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда09.08.2019 11:26
Огромное дерево рухнуло у школы в Волгограде09.08.2019 10:08
Директора парков Рима, Барселоны, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга съехались в Волгоград на международный форум09.08.2019 09:02
«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбуса08.08.2019 17:36
Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области08.08.2019 16:36
В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клинику08.08.2019 15:25
Ни одна роза не пострадает при реконструкции парка Гагарина в Волгограде08.08.2019 13:29
Мэрия Волгограда сэкономила на фейерверке ко Дню города08.08.2019 12:57
Реклама