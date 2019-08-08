Общество

Мэрия Волгограда сэкономила на фейерверке ко Дню города

Общество 08.08.2019 12:57
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08.08.2019 12:57


Почти в два раза удалось снизить цену на услугу по проведению фейерверка ко Дню города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в результате конкурентных торгов цена контракта упала до 747 тысяч рублей, тогда как начальная стоимость составляла около 1,5 миллиона рублей. 
Праздничный фейерверк волгоградцы увидят на Дне города, который будет отмечаться 1 сентября. 
Планируется запуск зарядов с набережной и с баржи. Всего будут использованы десять видов зарядов. Причем фейерверк будет сопровождаться музыкальной фонограммой. 

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