Волго-Ахтубинской пойме в Волгоградской области дадут воды

Экология 07.08.2019 17:17
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07.08.2019 17:17
2,5 миллиона кубометров воды будет дополнительно подано в Каширинский и Краснослободский тракты, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, один миллион кубометров воды подадут в Каширинский тракт, а полтора миллиона кубометров — в Краснослободский. Подача воды уже начата: накануне проведены все пуско-наладочные работы.
Отмечается, что искусственное наполнение этих объектов в меженный период позволит напитать связанные с ними ерики, повысить уровень грунтовых вод, а значит, обеспечить жителей, пользующихся скважинами и колодцами, водой. Также это будет способствовать поддержанию экологического баланса уникального природного парка.
В 2019 году из-за сложившихся в Волжско-Камском каскаде водохранилищ условий, естественная наполняемость ериков и озер в меженный период ниже, чем в предшествующие годы. Как поясняют специалисты, негативное влияние засушливых периодов на экосистему может быть нейтрализовано в последующие многоводные годы, однако стоит учитывать постоянно растущее антропогенное воздействие на объекты поймы и искусственное регулирование стока.
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