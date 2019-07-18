В Волгограде ищут мошенника, укравшего наследство у пенсионерки

Расследования 18.07.2019 15:54
674 0
18.07.2019 15:54
Своего наследства, доставшегося от умершего брата, лишилась пожилая жительница Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, к правоохранителям обратилась 83-летняя женщина и сообщила, что не может получить 150 тысяч рублей, оставшиеся ей после смерти родного брата. Мужчина скончался в 2012 году и она была его единственной наследницей.
При проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры, выяснилось, что пока пенсионерка собирала необходимые для вступления в наследство документы, на эти деньги было обращено взыскание судебным приставом. Он действовал в рамках исполнительного производства, которое, в свою очередь, было возбуждено по исполнительному листу, якобы выданному на основании решения Красноармейского районного суда Волгограда. Согласно бумагам, суд взыскал с умершего долг в пользу постороннего лица. На деле оказалось, что подобное гражданское дело суд не рассматривал и исполнительный лист, соответственно, не выдавался.
Прокуратура Волгограда передала собранные материалы в СО-8 СУ УМВД России по Волгограду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину”. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
Реклама
Популярное по теме
18.07.2019 15:55
24411 59
03.07.2019 13:28
23281 47
24.06.2019 13:03
34506 13
Следователь ФСБ предъявил волгоградскому генералу Музраеву обвинение по двум статьям18.07.2019 15:55
Расследования 18.07.2019 15:55
24411 59 Обсудить
В Волгограде завкафедрой ВУЗа подозревают в получении взятки18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
2449 11 Обсудить
Студент из Волгограда прятал наркотики в томике Достоевского18.07.2019 12:14
Расследования 18.07.2019 12:14
1162 18 Обсудить
В Волгоградской области иностранка ушла из жизни из-за денег18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
6107 31 Обсудить
В Волгограде перед судом предстанет пятерка "бутлегеров"18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
978 3 Обсудить
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголя17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
2488 5 Обсудить
В Волгоградской области у сельской чиновницы вымогали полмиллиона рублей17.07.2019 11:57
Расследования 17.07.2019 11:57
4194 1 Обсудить
Освободить из-под стражи: в деле осужденного пластического хирурга из Волгограда новый поворот17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
6513 5 Обсудить
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд16.07.2019 10:20
Расследования 16.07.2019 10:20
17932 19 Обсудить
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в Воронеже15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4443 0 Обсудить
В Волгоградской области селянин разорил хозяйство пенсионера14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6927 0 Обсудить
Под Волгоградом осужден дебошир за нападение на полицейского в служебном кабинете13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5443 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старика12.07.2019 15:57
Расследования 12.07.2019 15:57
3447 1 Обсудить
В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесмену11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
4343 0 Обсудить
Тренера из Волгоградской области будут судить за смерть подростка в детском лагере11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
3599 7 Обсудить
Реклама