В Волгограде ищут мошенника, укравшего наследство у пенсионерки





Своего наследства, доставшегося от умершего брата, лишилась пожилая жительница Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, к правоохранителям обратилась 83-летняя женщина и сообщила, что не может получить 150 тысяч рублей, оставшиеся ей после смерти родного брата. Мужчина скончался в 2012 году и она была его единственной наследницей.

При проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры, выяснилось, что пока пенсионерка собирала необходимые для вступления в наследство документы, на эти деньги было обращено взыскание судебным приставом. Он действовал в рамках исполнительного производства, которое, в свою очередь, было возбуждено по исполнительному листу, якобы выданному на основании решения Красноармейского районного суда Волгограда. Согласно бумагам, суд взыскал с умершего долг в пользу постороннего лица. На деле оказалось, что подобное гражданское дело суд не рассматривал и исполнительный лист, соответственно, не выдавался.

Прокуратура Волгограда передала собранные материалы в СО-8 СУ УМВД России по Волгограду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину”. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.



