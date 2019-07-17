Общество

"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам

Общество 17.07.2019 13:13
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17.07.2019 13:13


Около 150 туристов из Волгоградской области, среди которых более 30 детей, не могут покинуть Грецию по неизвестным причинам. Как сообщил ИА "Высота 102" один из туристов, который попросил не указывать его фамилию, в настоящее время россиян, которые не смогли улететь этой ночью, разместили в греческих отелях. Люди в буквальном смысле сидят на чемоданах в ожидании какой-либо информации о новом времени вылета на родину. Причины задержки чартера туристам не поясняют. В авиакомпании Ellinair , которая должна была вывезти волгоградских туристов из аэропорта в Салониках этой ночью, также не дают никакой информации. "Они с нами пытались общаться в аэропорту, но проблема в том, что на русском там никто не разговаривает, а греческого языка мы не понимаем", - рассказывает собеседник агентства. В итоге контакт произошел, но на английском языке. Однако в ходе разговора ситуацию прояснить не удалось.
Туристы рассказывают, что их вылет в Волгоград был назначен на 00:00. Они разместились в самолете, однако тот не взлетел. "Час мы сидели в салоне самолета. Нам говорили, что не завезли какую-то воду, что надо подождать. В кабину пилота заходили какие-то люди, похожие на механиков. Потом мы ждали уже в аэропорту, так как вылет отложили на неопределенный срок. Причин мы не знаем до сих пор", - рассказал собеседник агентства. По его словам, женщины очень напуганы после инцидента в аэропорту, где произошла стычка с сотрудником воздушной гавани. По предварительной информации, сотрудник аэропорта, который вышел к пассажирам, агрессивно отреагировал на попытку туристки сфотографировать его бейдж. 
ИА "Высота 102" попыталось получить информацию о рейсе у представителя греческой авиакомпании Ellinair, однако от общения с прессой она отказалась, сославшись на сильную занятость. Генеральный директор "Музенидис Тревэл" сообщил федеральным СМИ, что рейс Салоники-Волгоград был задержан по техническим причинам. Ожидается прибытие резервного борта, который доставит туристов в Россию.
Отметим, что на табло волгоградского аэропорта ориентировочное время прибытия самолета из Салоников указано в 20:10 по местному времени.

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