"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам

Общество 17.07.2019 13:13
8875 17
17.07.2019 13:13
Около 150 туристов из Волгоградской области, среди которых более 30 детей, не могут покинуть Грецию по неизвестным причинам. Как сообщил ИА "Высота 102" один из туристов, который попросил не указывать его фамилию, в настоящее время россиян, которые не смогли улететь этой ночью, разместили в греческих отелях. Люди в буквальном смысле сидят на чемоданах в ожидании какой-либо информации о новом времени вылета на родину. Причины задержки чартера туристам не поясняют. В авиакомпании Ellinair , которая должна была вывезти волгоградских туристов из аэропорта в Салониках этой ночью, также не дают никакой информации. "Они с нами пытались общаться в аэропорту, но проблема в том, что на русском там никто не разговаривает, а греческого языка мы не понимаем", - рассказывает собеседник агентства. В итоге контакт произошел, но на английском языке. Однако в ходе разговора ситуацию прояснить не удалось.
Туристы рассказывают, что их вылет в Волгоград был назначен на 00:00. Они разместились в самолете, однако тот не взлетел. "Час мы сидели в салоне самолета. Нам говорили, что не завезли какую-то воду, что надо подождать. В кабину пилота заходили какие-то люди, похожие на механиков. Потом мы ждали уже в аэропорту, так как вылет отложили на неопределенный срок. Причин мы не знаем до сих пор", - рассказал собеседник агентства. По его словам, женщины очень напуганы после инцидента в аэропорту, где произошла стычка с сотрудником воздушной гавани. По предварительной информации, сотрудник аэропорта, который вышел к пассажирам, агрессивно отреагировал на попытку туристки сфотографировать его бейдж.
ИА "Высота 102" попыталось получить информацию о рейсе у представителя греческой авиакомпании Ellinair, однако от общения с прессой она отказалась, сославшись на сильную занятость. Генеральный директор "Музенидис Тревэл" сообщил федеральным СМИ, что рейс Салоники-Волгоград был задержан по техническим причинам. Ожидается прибытие резервного борта, который доставит туристов в Россию.
Отметим, что на табло волгоградского аэропорта ориентировочное время прибытия самолета из Салоников указано в 20:10 по местному времени.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54627 0
10.07.2019 18:38
27951 0
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи17.07.2019 14:35
На выборах в Волгоградской области избирателей-инвалидов ждут диковинные новшества17.07.2019 13:39
Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказать17.07.2019 12:49
Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке Горького17.07.2019 11:59
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции17.07.2019 11:32
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах17.07.2019 10:50
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга17.07.2019 09:44
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»17.07.2019 08:59
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников16.07.2019 17:17
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней16.07.2019 16:47
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой16.07.2019 15:00
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников16.07.2019 14:14
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду16.07.2019 10:49
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»15.07.2019 17:43
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновников15.07.2019 17:03
Реклама