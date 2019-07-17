



К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 53-летний житель Урюпинского района за вымогательство денег у сельской чиновницы. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Урюпинский городской суд.

Следствием и судом установлено, что мужчина в июне 2018 года пришел домой к заместителю главы администрации Салтынского сельского поселения и стал требовать от женщины 500 тысяч рублей за неразглашение сведений о якобы совершенных ею противоправных действиях. Денежные средства он предложил перечислить ему на банковскую карту, номер которой на листке бумаги передал чиновнице.

Получив отказ в передаче денег, мужчина в установленном законодательством порядке в правоохранительные органы с заявлением о каких-либо противоправных действиях не обращался. Также он приходил к чиновнице на работу и демонстрировал листы бумаги с надписями: "Все сразу", "Это не шутка", "Я все сказал".

Заместитель главы администрации сельского поселения отказалась передавать денежные средства и сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы, после чего действия злоумышленника были зафиксированы оперативными службами.

Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Урюпинский". Гособвинение поддерживалось Урюпинской межрайонной прокуратурой. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.



