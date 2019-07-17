Расследования 17.07.2019 11:57
2039 0
17.07.2019 11:57
К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 53-летний житель Урюпинского района за вымогательство денег у сельской чиновницы. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Урюпинский городской суд.
Следствием и судом установлено, что мужчина в июне 2018 года пришел домой к заместителю главы администрации Салтынского сельского поселения и стал требовать от женщины 500 тысяч рублей за неразглашение сведений о якобы совершенных ею противоправных действиях. Денежные средства он предложил перечислить ему на банковскую карту, номер которой на листке бумаги передал чиновнице.
Получив отказ в передаче денег, мужчина в установленном законодательством порядке в правоохранительные органы с заявлением о каких-либо противоправных действиях не обращался. Также он приходил к чиновнице на работу и демонстрировал листы бумаги с надписями: "Все сразу", "Это не шутка", "Я все сказал".
Заместитель главы администрации сельского поселения отказалась передавать денежные средства и сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы, после чего действия злоумышленника были зафиксированы оперативными службами.
Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Урюпинский". Гособвинение поддерживалось Урюпинской межрайонной прокуратурой. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2019 13:28
23172 47
24.06.2019 13:03
34291 13
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголя17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
350 2 Обсудить
Освободить из-под стражи: в деле осужденного пластического хирурга из Волгограда новый поворот17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
5473 4 Обсудить
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд16.07.2019 10:20
Расследования 16.07.2019 10:20
17645 19 Обсудить
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в Воронеже15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4348 0 Обсудить
В Волгоградской области селянин разорил хозяйство пенсионера14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6863 0 Обсудить
Под Волгоградом осужден дебошир за нападение на полицейского в служебном кабинете13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5399 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старика12.07.2019 15:57
Расследования 12.07.2019 15:57
3387 1 Обсудить
В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесмену11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
4265 0 Обсудить
Тренера из Волгоградской области будут судить за смерть подростка в детском лагере11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
3501 7 Обсудить
Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнес11.07.2019 11:38
Расследования 11.07.2019 11:38
915 0 Обсудить
Житель Волжского прятал плантацию конопли среди огурцов11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
1229 1 Обсудить
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДС10.07.2019 17:08
Расследования 10.07.2019 17:08
2468 0 Обсудить
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена10.07.2019 14:10
Расследования 10.07.2019 14:10
7512 8 Обсудить
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посуду09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
2448 2 Обсудить
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
21233 16 Обсудить
Реклама